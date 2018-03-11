В Норвегии восемь человек пострадали в давке после лыжного фестиваля

11 марта 2018 16:35 (UTC+04:00)

Восемь человек пострадали из-за хаоса и давки после завершения соревнований и лыжного фестиваля в норвежском районе Хольменколлен на северо-западе Осло в субботу вечером, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK, передает РИА Новости.

Поясняется, что когда многие тысячи зрителей начали идти к двум станциям метро, которые находятся близ лыжной станции, то возникли длинные очереди и давка. Ситуация вышла из-под контроля. Некоторые вели себя агрессивно по отношению к полиции. Были даже и такие, кто начал идти пешком домой прямо по путям, когда движение метро было временно приостановлено. Сообщается также, что работа полиции затруднялась из-за того, что многие из зрителей были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Одна женщина доставлена в больницу с серьезными травмами после того, как ее ударило током. Шестеро других пострадавших от электрического тока доставлены в отделение неотложной помощи для контроля. Пятеро из них были смотрителями на станции", - сообщили в субботу NRK в местной полиции.

В воскресенье полиция Осло сообщила NRK, что состоянии пострадавшей женщины стабильно, и ее травмы не представляют опасности для жизни.

Организаторы фестиваля пояснили NRK, что на эти два дня выходных они ожидали в общей сложности около 100 тысяч зрителей, однако такое число зрителей пришло только в субботу. Они сообщили, что в воскресенье предприняты дополнительные меры безопасности, чтобы избежать повторения субботней давки.

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