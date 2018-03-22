В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими

22 марта 2018 16:32 (UTC+04:00)

Столкновения произошли в четверг в Париже между участниками массовых демонстраций, приуроченных к общенациональной забастовке, и сотрудниками полиции, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFM TV.

В частности, стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против группы молодых людей в районе Восточного вокзала Парижа. СМИ отмечают, что молодые люди бросали камни и разбивали стеклянные витрины.

В четверг во многих городах Франции проходят забастовки госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов. В общей сложности на территории всей Франции намечено более 140 крупных акций протеста. Одна из самых значительных пройдет на площади Бастилии в Париже. Ожидается, что туда во второй половине дня придут около 25 тыс. человек.

Недовольство французов вызвано проводимыми реформами, в частности, в экономической и социальной сфере. Участники забастовки выступают против новых мер французского правительства, которые, по их мнению, ухудшают положение сотрудников госсектора, в том числе в вопросах, связанных с трудовыми отношениями и пенсиями.

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