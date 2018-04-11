Миллиардер и глава германского холдинга Tengelmann Group пропал в Альпах

11 апреля 2018 04:33 (UTC+04:00)

Миллиардер и глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб пропал во время отдыха в Альпах на границе Швейцарии и Италии, передает ТАСС со ссылкой на швейцарскую газету Blick.

Местоположение миллиардера неизвестно с минувших выходных. По данным издания, в субботу утром 58-летний Хауб, переночевавший в отеле на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте, направился к пику Кляйн-Маттерхорн. Семья миллиардера подняла тревогу после того, как мужчина не появился на встрече, в которой он должен был принять участие.

Как пишет газета Der Spiegel, представитель Tengelmann Group подтвердила, что в настоящий момент ведутся активные поиски Хауба.

Tengelmann Group была основана в 1867 году. Карл-Эриван Хауб возглавляет ее с 2000 года.

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