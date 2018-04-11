Франция пока не приняла решения о характере возможной акции против Сирии

Франция продолжит в ближайшие часы консультации со своими союзниками по ситуации в Сирии. Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Франции, государственный секретарь Бенжамин Гриво по итогам заседания кабинета, проходившего в Елисейском дворце под председательством президента Эмманюэля Макрона, передает ТАСС.

Гриво отметил, что на заседании "затрагивалась сирийская тема". "Мы будем продолжать в ближайшие часы и в ближайшие дни консультации с нашими союзниками по ситуации в Сирии", - сказал Гриво. "Президент республики напомнил, что сейчас продолжается интенсивная дипломатическая акция", - отметил он.

Гриво отметил, что, "как было сказано ранее, есть уверенность в том, что в Сирии 7 апреля было применено химическое оружие". При этом представитель правительства сообщил, что Франция пока не приняла решение о характере потенциальной антисирийской акции.

На вопросы журналистов, был ли определен на заседании "профиль французской акции против Сирии", он дал отрицательный ответ. "Нет, - сказал Гриво. - Мы продолжаем консультации с союзниками".

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о готовящихся ударах по Сирии с применением ракет, Гриво заявил, что "не знаком с этой информацией". Он пояснил, что "на заседаниях французского правительства запрещено пользоваться мобильными телефонами". "Я не смог ознакомиться с последними сообщениями Трампа, тем более что наше заседание только что завершилось", - сказал он.

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