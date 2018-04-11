Франция пока не приняла решения о характере возможной акции против Сирии

11 апреля 2018 16:59 (UTC+04:00)

Франция продолжит в ближайшие часы консультации со своими союзниками по ситуации в Сирии. Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Франции, государственный секретарь Бенжамин Гриво по итогам заседания кабинета, проходившего в Елисейском дворце под председательством президента Эмманюэля Макрона, передает ТАСС.

Гриво отметил, что на заседании "затрагивалась сирийская тема". "Мы будем продолжать в ближайшие часы и в ближайшие дни консультации с нашими союзниками по ситуации в Сирии", - сказал Гриво. "Президент республики напомнил, что сейчас продолжается интенсивная дипломатическая акция", - отметил он.

Гриво отметил, что, "как было сказано ранее, есть уверенность в том, что в Сирии 7 апреля было применено химическое оружие". При этом представитель правительства сообщил, что Франция пока не приняла решение о характере потенциальной антисирийской акции.

На вопросы журналистов, был ли определен на заседании "профиль французской акции против Сирии", он дал отрицательный ответ. "Нет, - сказал Гриво. - Мы продолжаем консультации с союзниками".

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter о готовящихся ударах по Сирии с применением ракет, Гриво заявил, что "не знаком с этой информацией". Он пояснил, что "на заседаниях французского правительства запрещено пользоваться мобильными телефонами". "Я не смог ознакомиться с последними сообщениями Трампа, тем более что наше заседание только что завершилось", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Захарова ответила на заявление Трампа о готовящемся ударе США по Сирии
Россия 16:03
Трамп призвал Россию приготовиться к удару США по Сирии
США 16:02
Турция призвала Россию и США к сдержанности на фоне ситуации в Сирии
Турция 15:18
Глава МИД Турции заявил, что Африн нельзя передавать под контроль Дамаска
Турция 14:25
Австралия поддержит возможный удар США по Сирии
Другие страны 12:40
Eurocontrol подтвердил уведомление о риске в Средиземноморье
США 12:22
Посол: Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии
Россия 11:16
Трампу рекомендовали нанести массированные удары по нескольким целям в Сирии
США 09:35
Авианосец Harry Truman отправляется в район Ближнего Востока
США 06:11
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
В мире 02:07
Макрон подтвердил, что совершит визит в Саудовскую Аравию в конце 2018 года
Европа 10 апреля 22:18
Ирак готов отразить возможные угрозы со стороны ИГ из Сирии
В мире 10 апреля 21:27
Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии
США 10 апреля 20:44
Около 4 тыс. боевиков вывезут из сирийской Думы на север Алеппо
Арабские страны 10 апреля 20:11
Эксперты ОЗХО отправятся в сирийскую Думу для проверки сообщений о химатаке
В мире 10 апреля 19:57
С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев - ООН
В мире 10 апреля 19:46
МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом
Арабские страны 10 апреля 19:07
США требуют расследования химатак в Сирии
США 10 апреля 18:46