Власти Парижа решили судиться с сервисами аренды жилья

16 апреля 2018 16:37 (UTC+04:00)

Мэрия Парижа подала в суд иск против сервисов краткосрочной аренды жилья, в том числе и Airbnb, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Причиной недовольства стало отсутствие официальных регистрационных номеров у сдаваемого жилья, присвоение которых является обязательным в Париже с ноября 2017 года. Введение этих номеров, в том числе, необходимо для ограничения на посуточную сдачу жилья 120-днями в году.

Из иска следует, что жилье через подобные сайты до сих пор сдается без регистрационных номеров. В связи с этим власти Парижа требуют оштрафовать сервисы на сумму от тысячи до пяти тысяч евро за каждый день нарушения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Песков прокомментировал слова Макрона о противоречиях России и Турции
Россия 16:35
Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
Европа 16:00
Главы МИД стран ЕС согласовали позицию по событиям в Сирии
Европа 14:50
Макрон рассказал, когда коалиция покинет Сирию
Европа 14:20
В России обвинили США в попытках подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии
Россия 13:37
В МИД Китая назвали удар по Сирии нарушением международного права
Китай 12:59
Джонсон: Удары по Сирии не переломят войну
Европа 12:34
Все ракеты достигли целей в Сирии - Макрон
Европа 01:37
США, Франция и Великобритания распространили свой проект резолюции по Сирии
Европа 15 апреля 05:39
Зариф заявил, что удар по Сирии наносит ущерб мирному процессу
Политика 14 апреля 15:24
Асад: Западу пора признать потерю контроля над ситуацией в Сирии
Арабские страны 14 апреля 14:48
Захарова назвала удар Запада по Сирии крестом на переговорном процессе
Россия 14 апреля 14:17
В МИД РФ назвали удары по Сирии грубым нарушением международного права
Россия 14 апреля 13:54
В МИД Франции заявили, что цель ударов по Сирии была достигнута
Европа 14 апреля 13:50
Захарова: США, Франция и Великобритания пренебрегли правилами СБ ООН
Россия 14 апреля 13:44
Министр обороны Чехии созвала кризисный штаб в связи с ситуацией в Сирии
Европа 14 апреля 13:31
Глава МИД Грузии приветствовал действия западной коалиции в Сирии
Грузия 14 апреля 13:00
Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии
Европа 14 апреля 12:57