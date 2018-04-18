Обвиняемый в теракте в Стокгольме дал признательные показания в суде

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, обвиняемый в совершении теракта в Стокгольме в апреле прошлого года, в результате которого погибли пять человек, дал признательные показания в суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио Швеции SR.

В пятницу 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из пешеходных улиц в центре Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является гражданин Узбекистана 40-летний Рахмат Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

Суд по делу о теракте начался 13 февраля и закончится 9 мая. Приговор ожидается во второй половине июня. В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Обвинение настаивает на пожизненном заключении для Акилова и на его последующей высылке из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции. Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности. Акилов сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.

Радио Швеции поясняет, что в среду суд Стокгольма закончил заслушивать тех потерпевших, которые находились на месте теракта и пострадали из-за него.

"Акилов признал преступление в отношении 130 из 149 истцов. В начале судебного разбирательства Акилов также признался в убийстве тех пятерых человек, которые погибли во время его акции", — сообщает радиостанция. Вместе с тем обвиняемый не согласился с тем, что подверг преступным действиям еще 18 человек-потерпевших, которых также заслушал суд. Слушания по делу продолжатся в четверг и будут представлены свидетельства родственников погибших.

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