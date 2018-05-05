В Молдавии перезахоронили павших во время Великой отечественной войны советских солдат

Президент Молдавии Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение республики во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Она прошла в субботу на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм, возведенном в память об одном из ключевых сражений 1944 года Ясско-Кишиневской операции.

"Эта точка была занята советскими войсками в апреле 1944 года и в течение четырех месяцев подвергалась непрерывным вражеским обстрелам. Военные действия на Шерпенском плацдарме сковывали действия противника перед началом наступательной Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой была окончательно освобождена Молдова и выведена из войны Румыния, что позволило коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах", - написал глава государства на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что в Молдавии никогда не забудут советских воинов-освободителей. "Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость", - отметил президент.

Ранее Додон пригласил граждан республики принять участие в праздновании 73-й годовщины Великой Победы, сообщив, что возглавит шествие "Бессмертного полка", которое ежегодно собирает в Кишиневе десятки тысяч человек. В эти дни по молдавским телеканалам транслируется поздравление президента, записанное на фоне военной кинохроники, сопровождаемое песней из кинофильма "Офицеры". По приглашению Додона накануне праздника 8 мая на главной площади столицы Молдавии пройдет праздничный концерт, в котором примут участие народный артист России Олег Газманов и заслуженный артист России Денис Майданов. Завершится концерт салютом.

Мемориальный комплекс Шерпенский плацдарм, где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года, в честь 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Эта операция была одной из наиболее успешных операций Красной Армии. Советская армия потеряла в наступлении 12,5 тыс. человек, тогда как противник лишился 18 дивизий, более 200 тыс. немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен.

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