Йенс Столтенберг: ЕС не может стать альтернативой НАТО в военной сфере

Евросоюз в военной сфере не может стать альтернативой НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"ЕС не может заменить или стать альтернативой НАТО", — сказал он на экспертной конференции по безопасности, приуроченной к саммиту НАТО в Брюсселе.

По словам Столтенберга, усилия ЕС по повышению обороноспособности сообщества "могут укрепить европейскую опору в НАТО".

При этом он заметил, что после выхода Великобритании из состава Евросоюза "80% военных расходов НАТО будут приходиться на страны альянса, не входящие в ЕС".

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