Президент Финляндии назвал встречу с Трампом разносторонней

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что его утренняя встреча с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки была разносторонней. Об этом он написал в своем Twitter.

"Разностороннее обсуждение в начале интересного дня. В течение часа обсудили много тем", — написал Ниинистё.

Президент Дональд Трамп в свою очередь "ретвитнул" сообщение канцелярии президента Финляндии о визите. "Для меня было большой честью присоединиться к вам сегодня утром. Спасибо!", — написал Трамп.

Его супруга Меланья Трамп поблагодарила первую леди Финляндии за приглашение. "Наслаждалась беседой с первой леди Финляндии сегодня — хороший разговор о проблемах, стоящих перед нашими народами. Спасибо Йенни Хаукио за то, что пригласили меня!", — написала Меланья в Instagram.

После встречи с президентом Финляндии у Трампа запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как ожидается, встреча начнется в 13.00 мск в президентском дворце в центре Хельсинки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.