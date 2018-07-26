Министр экономики ФРГ считает, что ЕС и США удалось избежать торговой войны

26 июля 2018 15:17 (UTC+04:00)

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер назвал "хорошим началом" переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по торговле. Об этом глава ведомства заявил в четверг в эфире телеканала N-TV, передает ТАСС.

"Нам удалось избежать начала торговой войны и вернуться за стол переговоров", - констатировал Альтмайер. По его словам, ЕС, пытаясь снизить торговые барьеры, "укрепляет мировую экономику и заботится о создании рабочих мест". Итоги вчерашней встречи в Вашингтоне "представляют собой шанс" добиться этого, добавил он.

Альтмайер надеется, что сторонам "в ближайшие недели и месяцы удастся прийти к положительному результату". При этом министр признал, что переговоры с США по торговле "всегда были и всегда будут сложными".

После встречи Трампа и Юнкера 25 июля стало известно, что США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также создании рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Евросоюз согласился увеличить импорт из США сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции - в частности, соевых бобов.

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