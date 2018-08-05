В Испании продолжается арест членов "армянской мафии»

5 августа 2018 15:28 (UTC+04:00)

Национальная полиция Испании задержала в Марбелье (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) трех граждан Армении и Грузии, подозреваемых в связях с организованной преступностью, как передаёт РИА Новости.

Задержаны гражданин Армении, живший в Литве, инициалы A.S., а также два гражданина Грузии (инициалы L.B. и I.P.), сообщили в полиции.

Их задержание стало продолжением громкой операции по обезвреживанию так называемой "армянской мафии", в результате которой в конце июня были арестованы 129 человек.

Трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи во время встречи, на которой они, предположительно, планировали убийство члена соперничающей группировки, который собирался поселиться в Испании, реорганизовать разгромленную в июне ОПГ и "продемонстрировать силу организации в Европе".

Все трое помещены под стражу по обвинениям в покушении на убийство, подделке документов и принадлежность к преступной группировке. В ходе обысков были найдены польские и украинские фальшивые документы на их имена.

Расследование началось в июле, когда испанские правоохранительные органы установили "присутствие в Марбелье нескольких человек, связанных с одним из "воров в законе", самых важных в Европе", который "из Литвы управлял организацией, обезвреженной в июне, когда в ходе операции Kus были арестованы 129 человек, в том числе семь "воров в законе", говорится в сообщении полиции.

A.S., по сведениям полиции, после покушения на одного из членов ОПГ в Валенсии, предотвращенного Национальной полицией (исполнитель был задержан), приказал лидерам группировки, обосновавшимся в Испании, приехать в Литву, чтобы "решить проблемы между кланами".

Национальная полиция 26 июня сообщила о проведении в Испании широкомасштабной операции против так называемой "армянской мафии" — крупнейшей преступной группировки выходцев из Армении в Европе.

В общей сложности были задержаны 129 человек, проведены 74 обыска — в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, Альбасете, Мурсии, Жироне, Гранаде. В отношении подозреваемых выдвинуты обвинения в коррупции, вымогательстве, незаконном хранении оружия, наркотрафике, отмывании денег, грабеже квартир, контрабанде табака, подделке документов, мошенничестве, незаконной переправке машин.

В ходе обысков найдены 100 тысяч евро наличными, девять единиц огнестрельного оружия, патроны, бронежилеты, оборудование для переплавки драгоценных металлов, большое количество табака.

В ходе первой фазы операции в ноябре 2017 года были задержаны 30 человек из так называемой "грузинской группировки". Вторая часть операции была направлена на обезвреживание армянской группировки, связанной с грузинской ОПГ.

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