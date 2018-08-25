На Крите нашли камерную гробницу с саркофагами и древними амфорами

25 августа 2018 17:52 (UTC+04:00)

Греческие археологи раскопали неразграбленную камерную гробницу в районе Иерапетра на острове Крит, сообщило в субботу Афинское агентство новостей со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции, передает ТАСС.

Гробница была обнаружена археологами местной Инспекции древностей во время раскопок в роще оливковых деревьев в месте Руссес примерно в 800 м к северо-востоку от деревни Кентри в районе Иерапетра. В ходе работ была сначала найдена яма в известняковой породе диаметром 1,2 м и глубиной более 2,5 м, а потом обнаружена и сама гробница. Доступ к ней был сделан вертикальным, а вход запечатан глинистой кладкой.

Внутренняя часть гробницы была разделена на три ниши. В южной находился нетронутый саркофаг с крышкой, а внутри был хорошо сохранившийся скелет взрослого человека. Перед саркофагом были найдены 14 древних амфор, амфоровидный кратер и чаша.

В северной нише был обнаружен саркофаг с поврежденным скелетом взрослого человека, шесть небольших амфор и две трубки. Все амфоры, выполненные в прекрасной технике, отлично сохранились, отметило ведомство.

Согласно первоначальным оценкам, гробница может быть датирована периодом позднего минойского периода, примерно с 1400 года до 1200 года до н.э.

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