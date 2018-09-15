Могерини и де Мистура призвали гарантов Астаны сохранить зону деэскалации в Идлибе

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвали гарантов Астаны (Россия, Турция и Иран сохранить зону деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе по итогам встречи Могерини и де Мистуры.

"Верховный представитель и спецпосланник обменялись мнениями об их контактах с астанинскими гарантами, которых они призывают сохранить зону деэскалации в Идлибе", - отмечается в нем.

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