ЕС приветствует усилия Турции и России по Идлибу

БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поблагодарила Турцию и Россию за достижение договоренности по сирийскому Идлибу, сообщают турецкие СМИ.

"Благодаря соглашению о сохранении перемирия в Идлибе удалось избежать новой бойни", - заявила Могерини на заседании по сирийскому кризису, организованному в рамках 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что война не принесет пользы ни одной из сторон.

По ее словам, единственным способом урегулирования в Сирии является политическое решение под эгидой ООН.

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