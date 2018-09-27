Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт

27 сентября 2018 23:17 (UTC+04:00)

В Нидерландах правоохранительные органы арестовали семь человек, которых подозревают в заговоре с целью организации масштабного теракта на территории страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным полиции, аресты позволили предотвратить эту атаку.

Лидер группировки - 34-летний выходец из Ирака - планировал организовать крупный теракт с применением террористов-смертников, вооруженных штурмовыми винтовками, на одном из многолюдных мероприятий, что повлекло бы большое количество жертв. В другом месте террористы планировали подорвать начиненный взрывчаткой автомобиль.

Правоохранительные органы не раскрыли информацию, когда и где должны были нанести удар террористы.

Этих людей задержали спецназовцы полиции в городах Арнем и Верт.

Согласно данным следствия, аресты стали итогом расследования, которое длилось не один месяц. Подчеркивается, что расследование будет продолжено.

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