Сербия отменила безвизовый режим с Ираном

10 октября 2018 21:38 (UTC+04:00)

Правительство Сербии приняло решение об отмене безвизового въезда для граждан Исламской Республики Иран. Об этом сообщило в среду издание "Служебный вестник", в котором публикуются указы кабмина, передает ТАСС.

Сообщается, что решение принято 8 октября и вступит в силу на восьмой день после публикации. По мнению аналитиков, такое решение было принято из-за резкого роста миграционного потока из Ирана в Европу через территорию Сербии.

Белград договорился с Тегераном о безвизовом режиме в августе 2017 года.

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