ЕС сможет ввести санкции против тех, кто создает и применяет химоружие

11 октября 2018 15:21 (UTC+04:00)

Евросоюз сможет ввести ограничительные меры против любых лиц и компаний, создающих и применяющих, по мнению сообщества, химическое оружие, после утверждения нового санкционного режима. Об этом заявил высокопоставленный представитель Совета ЕС журналистам в Брюсселе в преддверии заседания 15 октября министров иностранных дел 28 стран сообщества в Люксембурге, сообщает в четверг ТАСС.

"Эти законодательные рамки позволят Евросоюзу ввести санкции против лиц и компаний, вовлеченных в развитие и использование химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения", - заявил он.

По словам дипломата, пока неизвестно, когда и против кого ЕС введет первые санкции в рамках нового режима. "Как, когда и в отношении кого - я не знаю, не буду спекулировать сейчас", - отметил он.

Главы МИД ЕС на заседании Совета ЕС 15 октября в Люксембурге, как ожидается, утвердят новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за применение химического оружия. Этот режим послы 28 стран ЕС согласовали в Брюсселе 26 сентября.

Разработка этого механизма была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня, в котором говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванной по инициативе Великобритании и США в связи с делом Скрипаля, а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии. На ней страны - члены ОЗХО простым голосованием наделили эту организацию правом называть виновных (в том числе возможных виновных) в применении химических атак. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал это решение "узурпацией эксклюзивных полномочий Совета безопасности ООН".

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