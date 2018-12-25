Двадцать человек пострадали при столкновении конных повозок в Баварии

Около 20 человек получили травмы в результате столкновения двух конных повозок в Баварии (Германия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Одного из них доставили в больницу вертолетом.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в коммуне Пфронтен на юге Баварии. В каждой из карет находилось по десять человек, в том числе дети.

Местная полиция начала расследование по делу о халатности, повлекшей причинение вреда здоровью людей.

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