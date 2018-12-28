В Копенгагене произошла стрельба

28 декабря 2018 01:27 (UTC+04:00)

Стрельба произошла в четверг в копенгагенском районе Тингбьерг. По данным полиции города, которые она сообщила в Twitter, на месте присутствует множество сотрудников правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция Копенгагена получила информацию о стрельбе в Тингбьерге, и в связи с этим в районе наблюдается массовое присутствие полиции", - указано в сообщении. Отмечается, что полицейские ведут расследование. На данный момент другие подробности не приводятся.

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