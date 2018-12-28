Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос

28 декабря 2018 12:29 (UTC+04:00)

Детеныш редкого кенгуру - валлаби-альбиноса - родился во городе Бофэ на западе Франции. Об этом сообщает газета Ouest-France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Малыш появился на свет на частной ферме Гая Боде и стал вторым валлаби-альбиносом во Франции и третьим в Европе. Еще один обитает в Норвегии. Подобные экземпляры небольших кенгуру высоко ценятся в зоопарках по всему миру. Даже в местах своего естественного обитания, в Австралии, они считаются большой редкостью.

"Ничего не предвещало появления на свет кенгуру- альбиноса", - поделился своей радостью фермер. По его словам, это вдвойне удивительно, учитывая тот факт, что в его хозяйстве находятся 20 валлаби, из которых ни один не наделен былым окрасом. В данный момент к маме и детенышу практически невозможно подойти, от них ни на шаг не отходит бдительный отец, который угрожающе смотрит в сторону любого желающего приблизиться к кенгуренку.

Вероятность рождения альбиносов в этой группе млекопитающих - большая редкость. По мнению зоологов, это один случай на 50-100 тыс. В условиях дикой природы такие млекопитающие редко доживают до взрослого возраста, поскольку белый мех не обеспечивает им маскировки - животные становятся легкой добычей для хищников.

Валлаби - это разновидность маленьких кенгуру, они питаются в основном корой, корнями, сеном, овощами и фруктами. Размер взрослой особи составляет 90 см, а вес всего 20 кг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
AFP: Знакомого совершивших теракт во Франции братьев Куаши доставили в прокуратуру
Европа 27 декабря 12:21
Брижит Бардо обвинила Макрона в ухудшении ситуации с защитой животных
Европа 26 декабря 17:11
Более 1,7 миллиона французов готовы судиться с властями из-за экологии
Европа 26 декабря 14:47
Президент Франции выступил с обращением к военнослужащим страны
Европа 26 декабря 04:35
Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье
Европа 23 декабря 20:59
Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии
Европа 23 декабря 20:29
Лента новостей
В Баку прошла презентация книги, посвященной истории азербайджанского парламентаризма
Политика 12:56
В ноябре Турцию посетили около двух миллионов туристов
Туризм 12:55
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 12:44
Государство продолжит финансирование IT-проектов в Азербайджане
ИКТ 12:43
Иордания выступает за продолжение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 12:37
СМИ: Южная Корея и США пока не договорились о расходах на содержание американских войск
США 12:34
Какие филиалы AtaBank будут функционировать в праздничные дни?
Финансы 12:21
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили приоритеты экономического сотрудничества
Туркменистан 12:18
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 12:17