Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос

Детеныш редкого кенгуру - валлаби-альбиноса - родился во городе Бофэ на западе Франции. Об этом сообщает газета Ouest-France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Малыш появился на свет на частной ферме Гая Боде и стал вторым валлаби-альбиносом во Франции и третьим в Европе. Еще один обитает в Норвегии. Подобные экземпляры небольших кенгуру высоко ценятся в зоопарках по всему миру. Даже в местах своего естественного обитания, в Австралии, они считаются большой редкостью.

"Ничего не предвещало появления на свет кенгуру- альбиноса", - поделился своей радостью фермер. По его словам, это вдвойне удивительно, учитывая тот факт, что в его хозяйстве находятся 20 валлаби, из которых ни один не наделен былым окрасом. В данный момент к маме и детенышу практически невозможно подойти, от них ни на шаг не отходит бдительный отец, который угрожающе смотрит в сторону любого желающего приблизиться к кенгуренку.

Вероятность рождения альбиносов в этой группе млекопитающих - большая редкость. По мнению зоологов, это один случай на 50-100 тыс. В условиях дикой природы такие млекопитающие редко доживают до взрослого возраста, поскольку белый мех не обеспечивает им маскировки - животные становятся легкой добычей для хищников.

Валлаби - это разновидность маленьких кенгуру, они питаются в основном корой, корнями, сеном, овощами и фруктами. Размер взрослой особи составляет 90 см, а вес всего 20 кг.

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