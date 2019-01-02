Опрос: Больше французов стали выступать за продолжение протестов

Больше французов стали выступать за продолжение протестов "желтых жилетов", хотя число тех, кто одобряет это движение, снизилось, свидетельствуют данные опроса компании Opinion Way для телеканала LCI, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что результат реформ, запущенных после начала не может быть мгновенным. В аналогичном опросе, проведенном после того, как 11 декабря Макрон анонсировал эти реформы, 54% заявили, что протесты "желтых жилетов" следует прекратить, еще 45% - что продолжать.

Теперь 50% опрошенных хотят, чтобы "желтые жилеты" остановили свои протесты, а 49% - чтобы продолжили.

Свою поддержку движению "желтых жилетов" выразили 61% французов. В опросе 11 декабря в поддержку "желтых жилетов" высказались 66% опрошенных.

Кроме того, 60% опрошенных заявили, что новогоднее обращение Макрона их не убедило. При этом 40% сочли президента "убедительным", в том числе 14% сказали, что он был "очень убедителен".

Опрос проводился с 31 декабря по 1 января, в нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет. Погрешность не указана.

С середины ноября по всей Франции проходят масштабные протесты стихийно образовавшегося движения "желтых жилетов". Первоначальными требованиями протестующих было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к ним прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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