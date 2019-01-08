Spiegel: В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков

Полиция Германии задержала в федеральной земле Гессен на западе страны молодого человека, который подозревается в совершении серии хакерских атак на немецких политиков и знаменитостей, а также краже их личных данных. Об этом сообщило во вторник интернет-издание Spiegel Online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, подозреваемому 20 лет.

О масштабной утечке личных данных депутатов Бундестага, телеведущих и музыкантов стало известно на прошлой неделе. В сеть были выложены сведения примерно о тысяче персонах.