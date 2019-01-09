СМИ: Сообщника организаторов терактов в Париже арестовали в Бельгии

9 января 2019 13:25 (UTC+04:00)

Сообщник организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года, подозреваемый в покупке для террористов автоматов Калашникова, арестован в Бельгии. Об этом сообщила в среду газета Derniere Heure, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мухаммед Э. был арестован полицией перед самым Рождеством (25 декабря - прим. ТАСС) в рамках совместного расследования терактов в Париже", - сообщила газета со ссылкой на источники в прокуратуре. По ее информации, подозреваемый занимался приобретением боевого автоматического оружия для брюссельской террористической ячейки, которая спланировала и провела теракты в Париже 13 ноября 2015 года. Этот человек был найден совместными усилиями французских и бельгийских следователей, которые отрабатывают маршруты получения террористами шести автоматов Калашникова, использовавшихся в Париже.

В общей сложности жертвами парижских терактов стали 130 человек.

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