СМИ: ФРГ и Франция будут стремиться к получению Берлином постоянного места в СБ ООН

Новый договор о сотрудничестве между Германией и Францией, который будет подписан в Ахене 22 января, подчеркивает стремление обеих стран к получению ФРГ постоянного места в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в тексте соглашения, выдержки из которого в среду опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приоритетом германо-французской дипломатии будет принятие ФРГ в качестве постоянного члена [СБ] ООН", - отмечается в тексте договора. В соглашении также говорится о планах создания совместного совета по вопросам обороны и безопасности.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду на брифинге, что новый договор о сотрудничестве между Германией и Францией предусматривает усиление взаимодействия, в том числе в структурах ООН. "Договор предусматривает, что Германия и Франция будут еще теснее согласовывать свои действия во всех структурах ООН", - сказал он. Зайберт также подчеркнул, что обе страны будут работать над тем, чтобы в Совете Безопасности ООН звучала "общая европейская" позиция.

В среду же кабинет министров ФРГ одобрил со своей стороны новое соглашение, которое призвано стать дополнением к заключенному в 1963 году Елисейскому договору. Глава МИД Хайко Маас назвал новый договор амбициозным. "Германия и Франция вместе дают понять, что нам нужно больше взаимодействия, а не меньше для того, чтобы дать ответы на вопросы будущего", - заявил он.

Ахенский договор подпишут 22 января канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Разработать новое соглашение Берлин и Париж договорились в январе прошлого года. Договор предусматривает экономическую интеграцию, сотрудничество в сфере обороны и безопасности, внешней политики, продвижение германо-французских интересов, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами.