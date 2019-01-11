Во Франции погибли оба пилота разбившегося истребителя Mirage 2000D

11 января 2019 00:33 (UTC+04:00)

Оба пилота истребителя Mirage 2000D, разбившегося на востоке Франции, погибли, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Связь с истребителем была потеряна в среду днем, когда он пролетал над горным массивом Юра. Позднее были обнаружены обломки самолета и парашют одного из летчиков.

Министерство обороны подтвердило гибель обоих пилотов: капитана Батиста Ширье и женщины-лейтенанта Одри Мишлон.

Глава военного ведомства выразила соболезнования семьям погибших. Обстоятельства инцидента выясняются.

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