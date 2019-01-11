Во Франции погибли оба пилота разбившегося истребителя Mirage 2000D

Оба пилота истребителя Mirage 2000D, разбившегося на востоке Франции, погибли, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Связь с истребителем была потеряна в среду днем, когда он пролетал над горным массивом Юра. Позднее были обнаружены обломки самолета и парашют одного из летчиков.

Министерство обороны подтвердило гибель обоих пилотов: капитана Батиста Ширье и женщины-лейтенанта Одри Мишлон.

Глава военного ведомства выразила соболезнования семьям погибших. Обстоятельства инцидента выясняются.

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