Юнкер заявил, что Румыния должна стать частью Шенгенской зоны

11 января 2019 01:27 (UTC+04:00)

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер на церемонии по случаю принятия Румынии председательства в Совете ЕС, которая проходит в четверг в Бухаресте, выразил мнение, что Румыния должна присоединиться к Шенгенской зоне, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Евросоюз будет неполным без Румынии, место Румынии - в Шенгене. Я выступал в Европарламенте за то, чтобы Румыния стала частью Шенгенской зоны и остаюсь предан той же идее - Румыния должна стать частью Шенгена", - сказал Юнкер в приветственной речи.

Он отметил, что исторический путь Румынии был нелегким, но страна смогла сохранить свои ценности. Юнкер заверил, что Румыния во время председательства в Совете ЕС сможет получить помощь других стран.

"На протяжении этих месяцев, в течении которых Румыния будет председательствовать в Совете ЕС, многие страны будут рядом. Мы сделаем так, чтобы председательство в Совете ЕС стало великим моментом", - подчеркнул глава ЕК.

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