В здания ряда немецких судов поступили сообщения об угрозе взрыва

11 января 2019 16:12 (UTC+04:00)

Угрозы взрыва поступили по электронной почте в здания немецких земельных судов в городах Киль, Эрфурт, Магдебург, Потсдам, их эвакуировали, сообщило издание Hannoversche Allgemeine со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пока неизвестно, идёт ли речь об одном и том же письме с угрозой. К зданиям судов прибыла полиция и взрывотехники.

В пятницу утром центр юстиции в Потсдаме эвакуировали из-за сообщения о бомбе. В здании, где также находится земельный суд, находилось около 200 человек. Бомбу ищут полиция и специально обученная собака. Территория вокруг здания перекрыта.

"Сейчас мы проводим операцию в центре юстиции в Потсдаме. Туда поступила угроза с сообщением о взрыве бомбы сегодня (в пятницу)", - написала в Twitter полиция земли Бранденбург.

"В настоящий момент здание полностью оцеплено. Идут дальнейшие следственные действия. Для поиска бомбы в операции задействована служебная собака", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за угрозы взрыва было эвакуировано здание центра юстиции в Висбадене. "Нам сообщили о подозрительном предмете в земельном суде, мы находимся на месте, идут следственные действия. Сейчас здание проверяют, для обыска помимо прочего используется служебная собака", - сообщается в Twitter полиции западного Гессена. По причине полицейских мер перекрыта территория вокруг центра юстиции.

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