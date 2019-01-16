Юнкер заявил, что риск неконтролируемого Brexit вырос

Угроза неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС (Brexit) выросла после голосования британского парламента против соглашения между Брюсселем и Лондоном. Еврокомиссия не хочет этого, но активизирует подготовку к такому варианту Brexit. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в Брюсселе во вторник заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Я принял к сведению результаты голосования в Палате общин и сожалею о них, - подчеркнул Юнкер. - Риск неупорядоченного выхода Соединенного Королевства вырос после этого голосования. Однако мы не хотим, чтобы это произошло, Еврокомиссия активизирует подготовку, чтобы гарантировать, что ЕС полностью готов [к такому сценарию]".

При этом он подчеркнул, что ЕС "со своей стороны будет продолжать процесс ратификации этого документа". Кроме того, Юнкер призвал Великобританию "в кратчайшие сроки прояснить свои дальнейшие намерения".

"Соглашение о выходе - это честный компромисс и лучшее из возможных соглашений. Оно снижает ущерб, который Brexit нанесет нашим гражданам и бизнесу в Европе. Это единственный способ обеспечить упорядоченный выход из ЕС", - продолжил Юнкер. Он отметил, что Еврокомиссия и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье потратили огромное количество времени и усилий для достижения этого соглашения, проявив "большую гибкость и креативность".

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник вечером отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полутора лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата. Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.