Меркель и Макрон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества ФРГ и Франции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали во вторник в городе Ахен новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое призвано стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем. Трансляцию подписания вел телеканал n-tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый договор, который уже получил название Ахенское соглашение, предусматривает важные дополнения, которые стали необходимы, по мнению Берлина и Парижа, ввиду глобальных вызовов XXI века. Он регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов,в частности в ООН, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами.

Новое соглашение "о германо-французском сотрудничестве и интеграции", которое уже получило название Ахенского, предусматривает важные дополнения, которые стали необходимы, по мнению Берлина и Парижа, ввиду глобальных вызовов XXI века. Оно регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, экономики. Страны договорились активнее продвигать германо-французские интересы, в частности в ООН, укреплять конкурентоспособность ФРГ и Франции, усилить взаимодействие между гражданскими обществами.

Власти ФРГ и Франции поставили перед собой следующие цели. Они намерены впредь еще теснее согласовывать свои позиции в Брюсселе и перед крупными встречами регулярно "проводить консультации на всех уровнях".

Важным пунктом является создание германо-французского экономического пространства, снятие бюрократических барьеров в торговых двусторонних отношениях. Предусматривается создание "Совета экономических экспертов", в который будут входить 10 независимых специалистов.

В то же время многие идеи Макрона в финансовой и экономической сферах так и не нашли отражения в соглашении. Президент уже давно выступает за создание единого бюджета еврозоны, поста министра финансов валютного союза. Берлин же долгое время вообще никак не отвечал на предложения главы французского государства.

Обе страны планируют углубить взаимодействие по вопросам здравоохранения и повысить мобильность в приграничных областях. В так называемых "европейских районах" (приграничные районы) будут по возможности устранены правовые и административные препятствия с целью облегчения жизни граждан двух стран. В частности, немецкая "неотложка" сможет впредь без каких-либо проблем привезти больного во французскую клинику. Планируется создать совместную комиссию по вопросам сотрудничества в таких регионах.

Германия и Франция договорились теснее взаимодействовать в вопросах обороны и безопасности. Именно в этой области существовали и существуют разногласия. Франция призывала создать европейскую армию, однако эту инициативу в Германии поддержали далеко не сразу. В новом договоре о ней ничего не сказано, лишь отдельно прописана обоюдная готовность отвечать на военную агрессию третьей стороной - аналог 5 статьи устава НАТО и 42 статьи Договора о Европейском союзе.

В то же время Берлин и Париж договорились разработать совместные правила для экспорта вооружений. Это уже само по себе является прогрессом, учитывая, что Германия не так давно заявила о прекращении экспорта оружия в Саудовскую Аравию, а Франция не отказалась от военных поставок Эр-Рияду.

Одним из ключевых моментов в соглашении является стремление Берлина и Парижа к получению ФРГ постоянного места в Совете Безопасности ООН. "Приоритетом германо- французской дипломатии будет принятие ФРГ в качестве постоянного члена [СБ] ООН", - отмечается в тексте договора.

Среди других новшеств - создание совместного гражданского фонда, из которого будут финансироваться гражданские инициативы и проекты по линии городов-партнеров ФРГ и Франции.

Берлин и Париж хотят работать в направлении того, чтобы признавать и школьные аттестаты. Планируется увеличить количество билингвальных школ и гимназий, в которых можно будет получать аттестат зрелости как по германской системе, так и по французской. Также стороны хотят в приграничных регионах создавать больше промышленных и научных кластеров общего пользования.

В сентябре 2017 года, выступая вперед студентами Сорбонны, Макрон призвал заключить новое соглашение с Германией и тем самым подать сигнал о стабильности ЕС в эпоху кризисов. Планировалось, что до 22 января 2018 года такой амбициозный договор будет готов. Однако на разработку соглашения потребовалось гораздо больше времени, и подписание договора было перенесено на год - до 22 января 2019 года.

Соглашение заключается в непростые для Франции и Макрона времена. Протесты "желтых жилетов" в Пятой республике не прекращаются, звучат призывы к отставке президента. Активисты движения в Facebook заявили о том, что подписание соглашения - это "продажа Франции" Германии, потребовав проведения референдума по вопросу заключения Ахенского договора.

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