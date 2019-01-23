В 17 европейских странах зарегистрировали широкое распространение гриппа

23 января 2019 10:21 (UTC+04:00)

В 17 европейских странах зарегистрировано широкое распространение гриппа, по информации Европейского регионального бюро ВОЗ, среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа А, сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 17 странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа... Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ... среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипов A(H1N1)09 и A(H3N2)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 11 странах Европы зафиксированы региональные вспышки, а в пяти странах – локальные вспышки. Еще в 10 странах зарегистрированы спорадические случаи заболеваний гриппом.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России в январе, чаще всего болеют дети, закрыты 61 школа и 23 детских сада.

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