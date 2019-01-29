Лондон и Москва подписали меморандум о нормативном регулировании в области лекарств

29 января 2019 17:41 (UTC+04:00)

Великобритания и Россия подписали меморандум о намерениях по нормативному регулированию в области лекарственных средств. Об этом сообщило по вторник Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, по информации которого этот меморандум усилит взаимодействие между двумя странами в указанной области, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С российской стороны меморандум подписал Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, аккредитованный Министерством промышленности и торговли.

Протокол предусматривает обмен информацией в сфере лекарственного обеспечения, сведениями, касающимися вопросов безопасности, сотрудничество в области проведения инспекционных проверок передовой производственной практики, кооперацию в области правоприменения.

Комментируя подписание меморандума, Сэм Аткинсон, директор подразделения по инспекции, исполнению и стандартам британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отметил важность документа в деле защиты мировой системы здравоохранения. "Работая в ситуации все большей глобализации, обмен данным между регуляторами в области медицины является краеугольным камнем в деле защиты системы здравоохранения во всем мире", - сказал он.

"Официальное закрепление существующих тесных отношений с международными партнерами помогает обмену этой информацией. Это позволяет с большей легкостью отслеживать преступников, использовать полезный опыт в международном масштабе и выявлять новые тенденции в области безопасности для защиты общественного здравоохранения", - сказал Аткинсон.

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