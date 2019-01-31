Министры обороны ЕС впервые обсудили применение искусственного интеллекта

31 января 2019 14:58 (UTC+04:00)

Министры обороны Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе впервые обсудили перспективы развития и использования искусственного интеллекта в сфере безопасности. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в четверг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Бухаресте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша дискуссия подтвердила необходимость европейских стран активизировать вложения в новые разработки и технологии для обеспечения безопасности, в частности, развития и создания искусственного интеллекта. Я намерена вынести этот вопрос на обсуждение одной из предстоящих плановых встреч глав МИД ЕС", - заявила она.

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