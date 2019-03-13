ЕС планирует расширить деятельность регионального целевого фонда по Сирии

ЕС планирует расширить деятельность регионального целевого фонда в связи с сирийским кризисом, распространив его работу на Иорданию и Ливан, где проживает большое число беженцев, сообщил в среду еврокомиссар Йоханнес Хан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он выступал в среду перед представителями сирийских НПО, участвующих в конференции по оказанию помощи Сирии и региону.