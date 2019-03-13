ЕС планирует расширить деятельность регионального целевого фонда по Сирии

ЕС планирует расширить деятельность регионального целевого фонда в связи с сирийским кризисом, распространив его работу на Иорданию и Ливан, где проживает большое число беженцев, сообщил в среду еврокомиссар Йоханнес Хан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Он выступал в среду перед представителями сирийских НПО, участвующих в конференции по оказанию помощи Сирии и региону.
"Со своей стороны, мы намерены предложить расширить региональный Целевой фонд ЕС в ответ на сирийский кризис, целью которого является помощь как местным жителям, так и беженцам, находящимся в уязвимом положении", - сказал он.
По его словам, созданный в 2014 году "целевой фонд будет уделять все больше внимания Иордании и Ливану". "Он уже переходит на такой подход, при котором может поддерживать национальные системы предоставления услуг, которые вынуждены отвечать на потребности беженцев более чем в краткосрочной перспективе", - сказал он.
"Я могу заверить вас, что мы сохраним наш уровень финансирования", - добавил он.
В преддверии конференции по Сирии в Брюсселе региональный гуманитарный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис заявил РИА Новости, что наибольшие потребности в оказании гуманитарной помощи отмечаются в районе Дамаска, в Алеппо, Идлибе и Ракке, а также во временных лагерях, при этом подавляющее большинство сирийцев живет ниже черты бедности.
По его словам, в ООН надеются сохранить тот же уровень финансирования, что в 2018 году, "если не больше, потому что сирийский народ все еще нуждается в поддержке во всех районах страны".
Он также сообщил, до сих пор остаются 6,2 миллиона вынужденных переселенцев внутри страны, и 5,5 миллиона беженцев из Сирии в соседних странах, что "в сумме дает почти 12 миллионов человек в подобной ситуации".
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.