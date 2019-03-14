Европарламент высказался за создание санкционного режима ЕС за нарушение прав человека

14 марта 2019 19:09 (UTC+04:00)

Депутаты Европарламента (ЕП) в четверг поддержали резолюцию, призывающую Совет ЕС создать режим санкций в отношении лиц, которые нарушают права человека. За принятия документа проголосовали 447 депутата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, новый режим должен будет предусматривать введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые причастны к грубым нарушениям прав человека.

"[ЕП] решительно осуждает все нарушения прав человека во всем мире, - говорится в резолюции. - [Европарламент] призывает совет оперативно создать автономный, гибкий и реагирующий режим санкций в рамках всего ЕС, который позволял бы применять санкции против любых отдельных лиц, государственных и негосударственных субъектов и других субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека или причастных к ним".

Депутаты выступили с предложением, чтобы санкционный режим ЕС против нарушений прав человека "символично носил имя Сергея Магнитского". Они также приветствовали создание подобных законов против нарушителей прав человека в ряде стран и призвали "другие государства разработать аналогичные документы". Парламентарии выступили за "необходимость трансатлантического сотрудничества" в этой сфере.

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