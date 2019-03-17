Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении компании.

"Мы подтверждаем, что ведутся переговоры с Commerzbank", - сказано в нем. "В свете представившейся возможности правление Deutsche Bank приняло решение изучить стратегические варианты развития, - говорится в документе. - Правление оценит эти варианты, принимая во внимание то, будут ли они способствовать росту и рентабельности банка". Одновременно в Deutsche Bank подчеркнули, что "нет никакой гарантии, что дело дойдет до сделки".

Разговоры о планах слияния банков ведутся на протяжении последних месяцев. В правительстве ФРГ по этому поводу ранее заявили, что власти "открыты к экономически целесообразным вариантам" в банковской сфере. В Берлине считают, что Европе не хватает крупных международных финансовых институтов, которые составили бы конкуренцию, в частности, американским банкам.

Низкая процентная ставка в еврозоне и высокие расходы по регулированию осложняют жизнь немецким институтам. Добавляются и другие проблемы, например многомиллионный штраф Deutsche Bank со стороны властей США за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов.

Deutsche Bank - крупнейший финансовый институт Германии, один из важнейших транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 странах.

Commerzbank - четвертый по объему активов банк в Германии. Он обслуживает более 18 млн клиентов.

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