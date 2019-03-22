Мэй выступила за выход из ЕС до выборов в Европарламент

Великобритании следует постараться выйти из ЕС до майских выборов в Европарламент, заявила в пятницу премьер этой страны Тереза Мэй, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На пресс-конференции в Брюсселе она пояснила, что в противном случае британцам придётся принять участие в этих выборах.

"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Мэй.

Выборы в Европарламент стартуют 23 мая 2019 года.

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