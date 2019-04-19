В проправительственном митинге в Белграде приняли участие около 150 тыс. человек

19 апреля 2019 23:11 (UTC+04:00)

Митинг в поддержку сербской власти в Белграде собрал от 140 до 150 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству Tanjug в пятницу начальник полицейского управления Белграда Милан Станич.

По словам Станича, митинг в столице проходит спокойно и без инцидентов.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, акция началась с нарезки выступлений сербского лидера с открытий новых предприятий в стране и с исполнения национального гимна Сербии "Боже правды". Люди в толпе зажгли десятки файеров.

В Белград прибыли около 3 тыс. автобусов. Граждане приехали в столицу изо всех регионов Сербии, чтобы поддержать политику действующей власти. Люди держат портреты президента Александара Вучича и плакаты с проправительственными лозунгами.

Ранее Александар Вучич заявил, что предстоящий митинг станет крупнейшим в стране за последние 50 лет. Проправительственная акция является ответом на продолжающиеся с декабря прошлого года оппозиционные протесты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Протестующие дали властям Сербии шесть дней для ответа на свои требования
Европа 13 апреля 23:50
Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО
Европа 11 апреля 23:39
Вучич сообщил, что досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться в июне
Европа 26 марта 11:00
Криштиану Роналду получил травму и был заменен
Спорт 26 марта 01:25
Вучич: Сербия не хочет быть членом НАТО
Европа 25 марта 00:11
Вучич попросил помиловать манифестантов, не совершивших тяжких преступлений
Европа 19 марта 00:10
Лента новостей
Азербайджан, Туркменистан и Турция будут сотрудничать в сфере альтернативной энергетики (ФОТО)
Энергетика 23:30
В Азербайджане ожидаются дождливые выходные
Общество 23:11
Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии
В мире 22:53
Тереза Мэй выступила в качестве ассистента во время спортивного состязания
Европа 22:41
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обитателей социальных учреждений (ФОТО)
Общество 22:16
В канун Песаха в России подожгли иешиву "Торат Хаим"
Россия 21:59
Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с символикой Нотр-Дама
Спорт 21:30
Помпео продолжит участвовать в переговорах с КНДР
США 21:25
Глава администрации президента Грузии покидает свой пост
Грузия 21:23