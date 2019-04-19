В проправительственном митинге в Белграде приняли участие около 150 тыс. человек

Митинг в поддержку сербской власти в Белграде собрал от 140 до 150 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству Tanjug в пятницу начальник полицейского управления Белграда Милан Станич.

По словам Станича, митинг в столице проходит спокойно и без инцидентов.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, акция началась с нарезки выступлений сербского лидера с открытий новых предприятий в стране и с исполнения национального гимна Сербии "Боже правды". Люди в толпе зажгли десятки файеров.

В Белград прибыли около 3 тыс. автобусов. Граждане приехали в столицу изо всех регионов Сербии, чтобы поддержать политику действующей власти. Люди держат портреты президента Александара Вучича и плакаты с проправительственными лозунгами.

Ранее Александар Вучич заявил, что предстоящий митинг станет крупнейшим в стране за последние 50 лет. Проправительственная акция является ответом на продолжающиеся с декабря прошлого года оппозиционные протесты.

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