Мексиканский производитель цемента поможет восстановлению Нотр-Дама

24 апреля 2019 08:28 (UTC+04:00)

Один из крупнейших производителей цемента в мире, мексиканская компания Cemex объявила о помощи в восстановлении пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению компании, она намерена добавлять к суммам пожертвований, которые сделают ее сотрудники в Париже в Fondation du patrimoine (частную организацию, занимающуюся сохранением французского культурного и природного наследия), такие же суммы от имени компании.

Также Cemex поможет самим восстановительным работам, предоставив широкий ассортимент технических и специализированных продуктов и услуг, возможности своих научно-исследовательских центров в швейцарском Биле и Париже, окажет помощь со спецификациями материалов через свои лаборатории.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

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