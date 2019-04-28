Авиакомпания SAS отменила более 1,2 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

28 апреля 2019 16:17 (UTC+04:00)

Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") дополнительно отменила свыше 1,2 тыс. рейсов в связи с забастовкой, которую ее пилоты проводят, требуя повышения заработной платы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее длившиеся несколько недель переговоры по поводу урегулирования трудового спора между руководством SAS и ее пилотами потерпели неудачу. В результате последние в пятницу объявили о начале забастовки, что привело к отмене многих рейсов.

"Мы глубоко сожалеем, что продолжающаяся забастовка затронула наших клиентов и что SAS отменяет рейсы в понедельник и вторник", - отмечается в публикации компании. По ее данным, отмена рейсов - 667 в понедельник и 546 во вторник - затронет более 100 тыс. пассажиров. С момента начала забастовки в пятницу уже пострадало более 170 тыс. клиентов компании.

Согласно информации, предоставленной SAS, зарплата пилотов компании уже составляет в среднем 93 тыс. крон (чуть менее $9 тыс.) и является одной из самых высоких в Скандинавии. Профсоюз, однако, утверждает, что эта статистика не соответствуют реальности.

Крупнейшим пакетом акций SAS до недавнего времени владели правительства трех скандинавских стран. Швеции принадлежало 21%, по 14% - Дании и Норвегии. Однако Норвегия и Швеция в 2016 году уже сокращали свои доли в SAS, выставив на продажу 5,8% акций. В последние годы SAS все больше теснят лоукостеры, из-за конкуренции с которыми ей приходится существенно сокращать издержки.

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