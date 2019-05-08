Самолет Air France вынужденно сел в Иране

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France совершил в среду вынужденную посадку в международном аэропорту имени Шаида Бехешти города Исфахан (Иран). Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на местное управление кризисных ситуаций, никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лайнер совершал рейс Париж - Мумбаи. Причины экстренной посадки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что самолет исчез с радаров в небе Исфахана.

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