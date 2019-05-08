Самолет Air France вынужденно сел в Иране

8 мая 2019 21:24 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France совершил в среду вынужденную посадку в международном аэропорту имени Шаида Бехешти города Исфахан (Иран). Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на местное управление кризисных ситуаций, никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лайнер совершал рейс Париж - Мумбаи. Причины экстренной посадки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что самолет исчез с радаров в небе Исфахана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Ирана: меры Тегерана по ядерной сделке связаны с последними санкциями США
В мире 16:31
В Иране снизились курсы иностранных валют
Экономика 14:55
Азербайджан не ожидает серьезных изменений на нефтяном рынке из-за антииранских санкций
Энергетика 13:26
Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия
В мире 12:48
МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
В мире 12:29
США хотят объявить Иран угрозой безопасности, сообщил источник в Брюсселе
В мире 12:12
Лента новостей
Узбекистан всерьёз займётся ювелирной индустрией
Бизнес 21:46
Госветслужба Азербайджана предупреждает скотоводов об опасности заражения животных опасным заболеванием
Общество 21:05
Москва готова к возобновлению диалога с США
Россия 20:52
МИД Великобритании: Лондон еще не решил, допускать ли Huawei к британским сетям 5G
В мире 20:47
Азербайджанский бизнес освоил почти четверть льготного кредитования на 2019 год
Бизнес 20:41
США: Мы готовы отбить любые нападения Ирана
США 20:39
Глава Сената: В Италии высоко ценят проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в культурной и гуманитарной сферах
Политика 20:25
Администрация Президента: Азербайджан и ЕС продолжают конструктивное сотрудничество для достижения нового соглашения о партнерстве (ВИДЕО)
Политика 20:04
Азербайджанские и грузинские парламентарии обсудили сотрудничество между двумя странами (ФОТО)
Политика 19:49