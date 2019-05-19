В Германии опрокинулся междугородний автобус

Междугородний автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на полицию, один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии, десятки получили легкие травмы.

Всего в автобусе находились 74 пассажира. Причина ДТП пока не называется. Отрезок автобана А9 в районе аварии перекрыт в обе стороны.

На месте работают спасатели, пострадавших транспортируют в госпитали при помощи вертолетов.

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