Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

26 мая 2019 03:52 (UTC+04:00)

Основной этап голосования на выборах в Европарламент (ЕП) пройдет в Евросоюзе в воскресенье. Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества. Согласно нормам проведения выборов, их результаты по всем странам (независимо от дня голосования) будут оглашены Европарламентом в воскресенье вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ЕП на следующий срок (с 2019-го по 2024 год) будет избран 751 депутат. Их число от каждой страны определено по квотному принципу пропорционально численности населения. Больше всего депутатских мандатов у Германии - 96, меньше всего их у Кипра, Мальты и Люксембурга - по шесть.

В парламенте нового созыва число депутатских мандатов должно было сократиться до 705 в связи с выходом Великобритании из ЕС, который был запланирован на 29 марта. Однако Брюссель и Лондон не смогли договориться об условиях Brexit в срок, и он был перенесен на 31 октября. В результате королевство приняло участие в выборах в Европарламент на общих основаниях. После Brexit британские евродепутаты сдадут свои мандаты, 46 из 73 принадлежащих Соединенному Королевству мест будут ликвидированы, а остальные - перераспределены между остающимися государствами в связи с изменением соотношения их населения после Brexit.

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