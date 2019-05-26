В Литве завершилось голосование во втором туре выборов президента и депутатов ЕП

26 мая 2019 22:56 (UTC+04:00)

Голосование во втором туре президентских выборов и выборов депутатов в Европарламент (ЕП) завершилось в воскресенье в Литве. В 20:00 по местному времени закрылись около 2 тыс. избирательных участков, на которых 2,427 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать выбор в пользу одного из двух претендентов на пост главы государства, а также избрать 11 европарламентариев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно предварительным данным, в воскресенье проголосовали 42,69% избирателей. С учетом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 53,43%", - сообщила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите.

Серьезных нарушений процедуры голосования, по ее словам, не установлено. "Поступило около 60 сигналов с подозрением на агитацию, которая в день выборов запрещена, в том числе в социальных сетях. На сигналы оперативно отреагировали", - утверждала председатель.

Данные о результатах голосования будут публиковать на сайте Главизбиркома. "Прежде всего будут подсчитывать и публиковать данные о голосовании на президентских выборах. Сведения о голосовании за депутатов Европарламента, согласно процедуре, можно будет размещать только после полуночи", - сказала Матьёшайтите.

На президентский пост претендует 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны. Даля Грибаускайте находится на посту президента второй срок и на третий претендовать не может.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Другие страны 00:15
Ле Пен призвала к роспуску Нацсобрания Франции
В мире 00:02
Во Франции "Национальное объединение" Ле Пен получило большинство голосов на выборах в ЕП
Европа 26 мая 22:38
Либералы и сторонники Макрона сформируют единую фракцию в ЕП
Европа 26 мая 21:28
В Европарламент от Латвии могут пройти шесть партий
Европа 26 мая 08:14
В Литве пройдет второй тур выборов президента
Другие страны 26 мая 05:00
Лента новостей
Месут Озиль и "Арсенал" провели первую тренировку в Баку (ФОТО)
Спорт 00:20
Гитанас Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Другие страны 00:15
Ле Пен призвала к роспуску Нацсобрания Франции
В мире 00:02
В Сирии пять человек погибли в ходе обстрелов боевиков
Арабские страны 26 мая 23:42
Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 26 мая 23:31
В Израиле прошел фестиваль, посвященный Имадеддину Насими (ФОТО)
Политика 26 мая 23:24
В Азербайджане обнародованы результаты второго тура экзамена в магистратуру
Общество 26 мая 23:07
Во Франции "Национальное объединение" Ле Пен получило большинство голосов на выборах в ЕП
Европа 26 мая 22:38
В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ
Арабские страны 26 мая 22:08