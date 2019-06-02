Малу Драйер будет временно исполнять обязанности главы социал-демократов ФРГ

Малу Драйер, премьер-министр федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц, будет временно исполнять обязанности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) взамен Андреа Налес, которая в воскресенье объявила об отставке с постов лидера СДПГ и главы ее фракции в Бундестаге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Bild.

В течение сегодняшнего дня партийное руководство обсудит сложившуюся ситуацию. Обязанности главы фракции СДПГ в Бундестаге временно будет исполнять нынешний заместитель Налес - Рольф Мютцених.

Налес заявила об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы.

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