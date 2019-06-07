Мэй покинет пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй покинет в пятницу пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О решении покинуть свой пост, занимаемый с июля 2016 года, 62-летний политик объявила в конце мая, объяснив его невозможностью провести через британский парламент сделку с Евросоюзом об условиях Brexit.

Должность лидера консерваторов Мэй занимала в течение 1061 дня. Это шестой, самый плохой результат в истории партии. По этому показателю она расположилась между Невиллом Чембреленом (1937-1940, 1227 дней) и Иэном Данканом Смитом (2001-2003, 784 дня). Рекорд же принадлежит Маргарет Тэтчер, которая управляла партией с 1975 по 1990 год или 5769 дней. На втором месте идет Уинстон Черчилль, возглавлявший тори с 1940 по 1955 год в течение 5307 дней.

Согласно графику, объявленному самой Мэй, спустя три дня после отставки с поста лидера правящей партии, 10 июня, начнется избирательная кампания претендентов на то, чтобы возглавить консерваторов. На нее отведено полтора месяца, а имя нового лидера Консервативной партии будет известно не позднее 28 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.