Ален Делон госпитализирован во Франции

14 июня 2019 21:10 (UTC+04:00)

Популярный французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов мигрени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу телеканал BFM.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение уже вечером 14 июня. "Он проходит обследование, ничего более", - приводит телеканал высказывание ассистента Делона. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.

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