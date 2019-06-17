Совет ЕС обсудит инцидент в Оманском заливе и стратегическую роль Черного моря

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в Оманском заливе, а также "возрастающую стратегическую роль для сообщества Черноморского региона", сообщили в Совете ЕС. Кроме того, в повестку дня заседания глав МИД входят вопрос обороны и безопасности ЕС, ситуации в Молдавии, Венесуэле и на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, главы МИД начнут заседание с международной повестки, в рамках которой обсудят последствия нападения на танкеры в Оманском заливе. "Министры иностранных дел обсудят эту ситуацию 17 июня в Люксембурге", - сказала она, отказавшись комментировать обвинения госсекретаря США Майка Помпео, который возложил на Иран ответственность за торпедную атаку танкеров, и повторив распространенное ранее заявление ЕС с призывом всех сторон к сдержанности.

"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", - заявила она.

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