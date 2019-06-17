Совет ЕС обсудит инцидент в Оманском заливе и стратегическую роль Черного моря

17 июня 2019 08:20 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят в понедельник на плановом заседании в Люксембурге последствия нападения на танкеры в Оманском заливе, а также "возрастающую стратегическую роль для сообщества Черноморского региона", сообщили в Совете ЕС. Кроме того, в повестку дня заседания глав МИД входят вопрос обороны и безопасности ЕС, ситуации в Молдавии, Венесуэле и на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, главы МИД начнут заседание с международной повестки, в рамках которой обсудят последствия нападения на танкеры в Оманском заливе. "Министры иностранных дел обсудят эту ситуацию 17 июня в Люксембурге", - сказала она, отказавшись комментировать обвинения госсекретаря США Майка Помпео, который возложил на Иран ответственность за торпедную атаку танкеров, и повторив распространенное ранее заявление ЕС с призывом всех сторон к сдержанности.

"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", - заявила она.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США могут в связи с атакой в Оманском заливе перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
США 05:36
Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Израиль 01:05
Хант попытается договориться с ЕС о Brexit, если станет премьером Британии
Европа 16 июня 22:50
Евросоюз считает высоким риск неверной оценки ситуации в Оманском заливе
Европа 16 июня 21:33
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Арабские страны 16 июня 06:05
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
В мире 16 июня 00:55
Лента новостей
В июле пройдут переговоры Израиля и Ливана о морской границе
Израиль 09:17
В школах Азербайджана появятся новые профильные классы
Общество 09:01
Cтрельба произошла на выпускном вечере в Филадельфии
США 08:50
Китай рассматривает усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов
Китай 08:40
Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео ситуацию на Корейском полуострове
Другие страны 08:05
Минторг США усомнился в заключении договора с Китаем на G20
США 07:41
Избирательный штаб Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге
США 07:20
Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»
Энергетика 07:00
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Другие страны 06:45