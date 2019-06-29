Во Франции впервые за все время наблюдений температура превысила 45 градусов

29 июня 2019 05:40 (UTC+04:00)

Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся на территории Франции, была зафиксирована в пятницу в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар), где в 16:21 термометры показали 45,9 градусов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу метеорологическая служба Meteo France.

"Очень высокие температуры сегодня вечером на большой части страны. Абсолютный температурный рекорд (за все месяцы) на материковой части страны побит: 45,9 градусов по Цельсию в 16:21 в Галларг-ле-Монтюё", - говорится в сообщении на странице метеослужбы в Twitter.

Это уже третье сообщение об историческом максимуме за сутки. Ранее агентство France Presse сообщало, что рекордная температура 45,1 градуса была в 15:00 в городе Вильвьей, расположенном в том же департаменте. До этого метеорологи сообщали о температурном рекорде в 44,3 градуса в городе Карпантра (регион Прованс-Лазурный Берег). Последний раз подобная жара была зафиксирована 12 августа 2003 года также на юге Франции.

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. В четверг государственная метеослужба Meteo France ("Метео Франс") ввела высший красный уровень тревоги в связи с жарой в четырех департаментах на юге страны. Речь идет о Эро, Воклюзе, Буш-дю-Рон и Гаре. Еще в 75 департаментах из 94 сохраняется повышенный уровень опасности - оранжевый. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, а экзамены перенесены на начало июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
Европа 04:17
Макрон призвал президента Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату
Европа 28 июня 15:36
Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре тысячи школ
Европа 28 июня 13:00
Renault готов производить автомобили в Узбекистане
Бизнес 28 июня 10:20
В Узбекистане планируют построить туркомплекс за $500 млн
Туризм 27 июня 16:35
В Польше зафиксировали новый рекорд жары
Европа 26 июня 20:36
Лента новостей
Мадуро заявил, что Венесуэла будет внедрять связь 5G
Другие страны 05:15
Мун Чжэ Ин отметил роль России в поддержании мира на Корейском полуострове
В мире 04:43
Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
Европа 04:17
В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"
США 03:53
Мексика представила на саммите G20 план развития Центральной Америки
Другие страны 03:25
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни
США 03:01
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Спорт 02:24
Июнь стал для Dow Jones лучшим со времен выхода из Великой депрессии
В мире 01:56
Гутерреш обсудил с Абэ и Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове
Другие страны 01:29