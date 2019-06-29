Во Франции впервые за все время наблюдений температура превысила 45 градусов

Самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся на территории Франции, была зафиксирована в пятницу в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар), где в 16:21 термометры показали 45,9 градусов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу метеорологическая служба Meteo France.

"Очень высокие температуры сегодня вечером на большой части страны. Абсолютный температурный рекорд (за все месяцы) на материковой части страны побит: 45,9 градусов по Цельсию в 16:21 в Галларг-ле-Монтюё", - говорится в сообщении на странице метеослужбы в Twitter.

Это уже третье сообщение об историческом максимуме за сутки. Ранее агентство France Presse сообщало, что рекордная температура 45,1 градуса была в 15:00 в городе Вильвьей, расположенном в том же департаменте. До этого метеорологи сообщали о температурном рекорде в 44,3 градуса в городе Карпантра (регион Прованс-Лазурный Берег). Последний раз подобная жара была зафиксирована 12 августа 2003 года также на юге Франции.

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. В четверг государственная метеослужба Meteo France ("Метео Франс") ввела высший красный уровень тревоги в связи с жарой в четырех департаментах на юге страны. Речь идет о Эро, Воклюзе, Буш-дю-Рон и Гаре. Еще в 75 департаментах из 94 сохраняется повышенный уровень опасности - оранжевый. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, а экзамены перенесены на начало июля.

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