В Греции представили новое правительство

8 июля 2019 21:41 (UTC+04:00)

В Греции сформировали новое правительство. Никос Дендиас назначен министром иностранных дел Греции, сообщил в понедельник официальный представитель победивший на парламентских выборах в стране правоцентристской партии "Новая демократия" Стелиос Пецас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новым главой МИД стал Никос Дендиас", - сказал Пецас, зачитавший список состава нового кабмина. Трансляцию вело греческое государственное телевидение ERT.

Дендиас - греческий юрист и политический деятель правоцентристской партии "Новая демократия". В течение многих лет был членом греческого парламента, а также занимал министерские посты в предыдущих правительствах с участием "Новой демократии". В 2009 году был министром юстиции, в 2012-2014 годах - министром общественного порядка и защиты граждан, в 2014 году - министром развития и конкурентоспособности, в 2014-2015 годах - министром национальной обороны. С 13 января 2016 года по настоящее время является парламентским представителем "Новой демократии".

Дендиас состоит в списке адвокатов Верховного суда Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопага).

Никос Панайотопулос назначен министром обороны Греции, Христос Стайкурас - главой министерства финансов.

Панайотопулос руководил в штабе "Новой демократии" секторами национальной обороны и социальных проблем, а с 2016 года возглавил в партии сектор юстиции, транспарентности и прав человека. Стайкурас в 2012-2015 годах был заместителем министра финансов Греции в правительстве Антониса Самараса.

Михалис Хрисохоидис стал главой Министерства по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция, спецслужбы, генеральный секретарит по гражданской обороне. Министерство внутренних дел, которое занимается в Греции административными вопросами, поручено Такису Теодорикакосу, Министерство юстиции - Костасу Циарасу.

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