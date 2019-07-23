Юнкер заявил о готовности сотрудничать с новым британским премьером

23 июля 2019 16:33 (UTC+04:00)

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который должен покинуть свой пост в конце октября текущего года, хочет сотрудничать с новым премьер-министром Великобритании, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность вступит Джонсон.

"Председатель (ЕК - ред.) хочет работать с новым премьером наилучшим образом", - заявила на брифинге представитель ЕК Наташа Берто, отметив, что глава ЕК поздравляет Джонсона с избранием на пост лидера Консервативной партии.

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